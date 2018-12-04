Стало известно о переговорах по обмену капитанов «Норда» и «ЯМК-0041»

В Крыму сообщили о переговорах по обмену удерживаемого на Украине капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко на капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.

Соответствующее заявление было сделано сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой на заседании комитета Совета Федерации по регламенту, передает РИА «Новости».

По ее словам, глава Крыма Сергей Аксенов держит ситуацию на контроле.

Напомним, в октябре семерых украинских моряков судна ЯМК-0041 обменяли на семерых российских моряков с сейнера «Норд». Судно «Норд» украинские власти захватили еще в марте 2018 года.

В ноябре уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о готовности украинской стороны к диалогу по вопросу возвращения в Россию арестованного капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.