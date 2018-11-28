Москалькова заявила о готовности Киева к диалогу по возвращению капитана «Норда»

Украина готова к диалогу по вопросу возвращения в Россию арестованного капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

«До определения процессуального статуса вести разговоры о его возвращении сложно. Поэтому мы ждем судебного процесса, который должен состояться в декабре в отношении Владимира Горбенко, после чего можно ставить вопрос о передаче его для дальнейшего отбывания наказания в Крым по месту жительства, после чего можно вести разговор о возвращении его домой на других условиях», – передает ее слова РИА «Новости».

Москалькова добавила, что переговорный процесс идет в постоянном режиме – в том числе с европейскими международными институтами и с Украиной. По ее словам, Киев «готов к диалогу по этому поводу».

Судно «Норд» задержали в марте 2018 года – у экипажа изъяли паспорта. Однако в октябре семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков. Капитан судна остался на Украине, он арестован по уголовному делу.