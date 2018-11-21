Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на карту

Банки пытаются снизить количество мошеннических операций с попытками кражи средств, потому могут уточнить у клиента, какую операцию он проводит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина заявила, что в ЦБ приветствуют «переводы с карты на карту», так как «это удобно». Однако «банки иногда спрашивают клиентов, что за операцию они проводят», так как они должны «минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются деньги украсть», передает «Комсомольская правда».

Она добавила, что у банков есть своя система, позволяющая распознавать ситуации, когда требуется получить информацию от клиента о том, «действительно ли это он совершает операцию, а не мошенники получили доступ к его счету».

Напомним, в конце ноября появились сообщения о том, что российские банки начали требовать от клиентов объяснения переводов в пределах 1 тыс. рублей.

После в Сбербанке заявили, что не располагают информацией о массовых блокировках карт или счетов клиентов из-за переводов.

В декабре стало известно, что Сбербанк заблокировал перевод средств на кредитные карты по номеру телефона.