Сбербанк заблокировал перевод средств на кредитные карты по номеру телефона

Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги по номеру телефона только на дебетовые карты, заявили в пресс-службе банка.

«Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно - по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты», – сообщается на сайте банка.

Сообщается, что основанием для новшества стали обращения клиентов, возникшие в результате случайного перевода средств на кредитную карту. При этом согласно действующих тарифов банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной. Чтобы избежать таких ситуаций, Сбербанк скорректировал механизм перевода средств. В колл-центре банка сообщили, что к блокировке опции в регионах приступили уже с 3 декабря.