Сбербанк прокомментировал данные о блокировке карт из-за переводов

Сбербанк не располагает информацией о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег, бытовые переводы между гражданами не входят в периметр его контроля, сообщили в пресс-службе организации.

Из сообщения пресс-службы Сбербанка следует, что организации «неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов», передает РИА «Новости».

В банке «работает система защиты клиентов от мошенничества», потому «если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением».

Подчеркивается, что банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. «Критерии проверки финансовых операций клиентов» закреплены в законодательстве, «бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля».

Ранее СМИ сообщили, что российские банки, в том числе Сбербанк, начали требовать от клиентов объяснение переводов в пределах 1 тыс. рублей.