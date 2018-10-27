Банки начали требовать объяснения переводов в пределах 1 тыс. рублей

Российские банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы – в пределах 1 тыс. рублей; в случае отказа карта клиента блокируется. С проблемой столкнулись держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

В ноябре клиентам российских кредитных организаций начали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать предоставление документов по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Обычно это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами, пишут «Известия».

Одна из клиенток Бинбанка Анастасия рассказывает, что ей позвонили и сообщили, что карта будет аннулирована, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.

При этом специалист колл-центра «перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp». Это было «письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка с вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты». На сбор документов отвели три дня.

Клиент Сбербанка Николай столкнулся с похожей проблемой – мужчина сделал перевод на 1 тыс. рублей с карты на «пластик» Альфа-банка.

Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод все же был выполнен.

В свою очередь в Тинькофф-банке просят предоставить фотографии карт, с которых были переведены деньги.

В пресс-службе Центрального Банка России уточняют, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств.

К таким признакам относится, например, несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента. Однако в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа; все, что ей необходимо, – это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции.

В регуляторе отметили, что жалоб на массовую блокировку перечислений между гражданами не поступало, и «если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную».

Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека заявил, что политика банков в данном случае направлена на пресечение различных нелегальных схем. Усиление внимания к p2p-переводам на суммы в пределах 1 тыс. рублей может быть объяснено тем, что такие операции стали чаще использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для многих мелких предпринимателей в аналог эквайринга, который создает удобную почву для ухода от налогов.

Советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов подчеркивает, что банк может потребовать от клиента только устное подтверждение операции по звонку; никаких документов по p2p-переводам банк не вправе запрашивать.

Эксперт добавил, что требуя от граждан бумаг по p2p-переводам, банки нарушают установленные законодательные нормы, потому клиентам можно обращаться с жалобами не только в ЦБ, но и в суд.

Напомним, в октябре сообщалось об участившихся блокировках онлайн-платежей россиян. В ноябре глава Сбербанка Герман Греф высказывался о налогообложении при переводе денег с карты на карту.