Стало известно об участившихся блокировках онлайн-платежей россиян

В России выросло количество онлайн-платежей, заблокированных банками в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Количество заблокированных транзакций растет с каждым днем, сообщил источник Ura.ru в одном из банков.

По его словам, раньше внимание банков привлекали только крупные переводы, в размере миллиона рублей, сейчас фиксируются и платежи на 300 тыс. рублей. Банки также обращают внимание на граждан, на карту которых ежемесячно поступает 150-200 тыс. рублей.

Это не приводит к автоматической блокировке счетов, сказал источник, но в любой момент банк может направить клиенту запрос с требованием объяснить, откуда пришли деньги.

Он рассказал, что работников банков не обмануть такими комментариям к денежному переводу, как «прими подарок» или «возвращаю долг». Наличие задолженности придется документально доказать.

Эксперт Тимур Нигматуллин отметил, что блокировка счетов стала «распространенной практикой среди крупных кредитных учреждений». По его мнению, с этим чаще всего сталкиваются владельцы счетов, по которым проходят операции связанные с обслуживанием счетов малого бизнеса.

«Зачастую банки в конечном итоге требуют выплатить комиссию в размере 15% от объема денежных средств за разморозку счета», – сказал он.

Экономисты считают, что эта тенденция будет только усиливаться, банки будут стремиться выполнить поставленную государством задачу по сокращению объема «серой» денежной массы. Это может привести к тому, что россияне начнут предпочитать расчеты наличными.

По закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» банки обязаны информировать Росфинмониторинг обо всех подозрительных операциях граждан и юридических лиц, за исключением безналичных расчетов на сумму менее 15 тыс. рублей.

В августе Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала, что вскоре получит право замораживать счета предпринимателей, не предоставивших расчеты по страховым взносам.