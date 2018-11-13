Греф высказался о налогообложении при переводе денег с карты на карту

Денежные переводы физических лиц (P2P) с карты на карту не станут облагать налогами, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Очень много слухов ходило по поводу того, что P2P-транзакции отлеживаются и будут облагаться какими-то налогами. Это все, конечно, ничего общего не имеет с реальностью. Во всем мире, наоборот, безналичные транзакции стимулируются государством», – заявил Греф, передает РИА «Новости».

Он добавил, что представлять себе подобное глупо.

Также глава Сбербанка добавил, что банк отслеживает корректность совершенных платежей.

«Если мы увидим, что эта транзакция совсем необычная для вас, то мы можем эту транзакцию блокировать и спросить у вас... и у нас очень много, к сожалению ситуаций, когда через три дня человек приходит к нам и говорит: вы были правы, это был мошенник», – сказал Греф.