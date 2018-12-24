По делу о рабском труде заключенных отстранен начальник мордовской колонии

Руководство исправительной колонии номер 14 в Мордовии отстранено от исполнения обязанностей по итогам проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в ходе которой подтвердились заявления бывшей заключенной об использовании рабского труда в учреждении.

«Сегодня по итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы», – сообщил «Интерфаксу» замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Максименко сообщил, что внеплановая проверка сотрудников центрального аппарата ведомства вызвана заявлением бывшей заключенной этой колонии, заявившей о невыносимом режиме принудительного труда в учреждении.

Максименко отметил, что в ходе проверки информация полностью подтвердилась.

Ранее сообщалось, что во время проверки федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России вскрыла факт использования рабского труда осужденных женщин в ИК-14 УФСИН по Мордовии, материалы направлены в СК для возбуждения уголовного дела.

«Как установила проверка, проведенная сотрудниками центрального аппарата ФСИН, осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы», – сообщил ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.