Принято решение о переименовании двух станций железной дороги в Москве

В РЖД решили поменять названия двум станциям Павелецкого направления Московской железной дороги.

Сообщается, что переименование поможет пассажирам строить более удобные маршруты. Речь идет о станциях «ЗИЛ» и «Варшавская», передает ТАСС.

«Компания «РЖД» приняла решение о переименовании в Москве двух остановочных пунктов Павелецкого направления Московской железной дороги, чтобы пассажирам было лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта. Так, остановочный пункт «ЗИЛ» будет называться «Тульская», как и расположенная рядом станция метро, а находящийся в завершающей стадии строительства новый остановочный пункт «Варшавская» станет называться «Верхние Котлы», то есть как станция МЦК», – приводятся слова сообщения.