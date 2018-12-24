Принято решение о переименовании двух станций железной дороги в Москве

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

Чиновничество делает вывод, что его жизнь становится более «прозрачной и большую роль в повышении такой транспарентности играет интернетФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
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Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами

Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
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«Носорог» Трамп провалил «тест Обамы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стоит отдать Большому Дональду должное — другого «невозможного» президента уже давно бы сломали. А этот даже оттенок веселья придает своему стоицизму. Рождественский переполох? Почему бы нет? Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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          Принято решение о переименовании двух станций железной дороги в Москве

          24 декабря 2018, 16:03

          Текст: Анастасия Норина

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          В РЖД решили поменять названия двум станциям Павелецкого направления Московской железной дороги.

          Сообщается, что переименование поможет пассажирам строить более удобные маршруты. Речь идет о станциях «ЗИЛ» и «Варшавская», передает ТАСС.

          «Компания «РЖД» приняла решение о переименовании в Москве двух остановочных пунктов Павелецкого направления Московской железной дороги, чтобы пассажирам было лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта. Так, остановочный пункт «ЗИЛ» будет называться «Тульская», как и расположенная рядом станция метро, а находящийся в завершающей стадии строительства новый остановочный пункт «Варшавская» станет называться «Верхние Котлы», то есть как станция МЦК», – приводятся слова сообщения.


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