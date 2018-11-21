Первый российский серийный корабль дальней морской зоны начал ходовые испытания

Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Катасонов», возведенный в Петербурге на «Северной верфи», вышел на ходовые испытания, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они продлятся до Нового года», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Во время испытаний планируется проверить системы корабля, включая энергетическую установку, электрооборудование, систему навигации, спасения экипажа и т.д.

Дальность плавания фрегата составляет 4,5 тыс. миль, это означает, что корабль способен действовать в дальней морской зоне, отмечает «Интерфакс».

«Адмирал Касатонов» является вторым кораблем проекта 22350 и первым серийным образцом этого типа. В июле года в состав флота вошел головной корабль данного типа «Адмирал Горшков».