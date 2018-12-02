Французы воспротивились наплыву мигрантов

По мнению подавляющего большинства граждан Франции, страна принимает слишком много мигрантов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop совместно с Фондом Жана Жореса и Американским Еврейским комитетом.

Так, восемь из 10 французов считают, что их страна не должна больше принимать мигрантов, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

По мнению большинства французов – 52%, – во Франции слишком много приезжих. 27% считают, что их достаточно.

«Это означает, что 79% граждан Франции не хотят принимать больше иностранцев», – делает вывод французское издание.

Отмечается также, что 77% боятся последствий слишком «гостеприимной политики властей», а 71% французов опасаются снижения заработной платы в связи с использованием низкооплачиваемой трудовой силы. 60% уверены, разница в «ценностях» вызывают проблемы совместного проживания в стране.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Европа может избавиться от наплыва мигрантов, если откажется от фобий и поможет сирийскому народу.