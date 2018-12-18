На базе Кольской флотилии сформирована арктическая экспедиционная группировка

Арктическая экспедиционная группировка создана на базе Кольской флотилии в Полярном, заявил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев.

«На базе Кольской флотилии создана арктическая экспедиционная группировка для решения поставленных задач в Арктике», – цитирует Голубева РИА «Новости».

Военачальник уточнил, что в Полярном находятся штаб и управление Кольской флотилии, а также бригада кораблей охраны водного района и старейшее объединение Северного флота – бригада подводных лодок.

Голубев добавил, что более двух месяцев североморцы выполняли поставленные задачи в акватории Северного Ледовитого и Тихого океана. В составе отряда действовали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко».

«Вместе с нами задачи дальнего похода решали ледокол «Илья Муромец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир», килекторное судно КИЛ-143 и многофункциональный транспорт «Эльбрус», – отметил он.

Голубев сообщил, что «главная особенность этого похода заключается в том, что впервые в рамках одного похода отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота совершил трансарктический переход Северным морским путем из Баренцева моря в акваторию Тихого океана и обратно за одну навигацию».

Поход кораблей Северного флота в Арктику оказался седьмым по счету и самым масштабным с 2012 года, сообщил вице-адмирал и заключил: «Моряки получили большой практический опыт. Плавание по проливу Вилькицкого, по морям Лаптевых и Восточно-Сибирском проходило уже в сложной навигационной обстановке. Чтобы обезопасить корабли, в ледовоопасных районах их сопровождали ледоколы: при следовании на восток – «50 лет Победы», а на обратном пути – «Вайгач» госкорпорации «Росатом».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о конфликтном потенциале Арктики.