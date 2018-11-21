Родные Тереховой начали сбор денег на лечение актрисы

Актриса Маргарита Терехова, известная по фильмам «Зеркало», «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера», прикована к постели и не имеет денег на лечение; родные актрисы собирают деньги на ее лечение.

Дочь и сын актрисы – Анна Терехова и Александр Терехов – рассказали, что 10 лет назад их матери поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Она стала забывчивой, рассеянной и перестала показываться на людях. В последнее время ей стало значительно хуже, сообщает «Московский комсомолец».

«Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует», – рассказал ее сын.

В небольшой двухкомнатной квартире 76-летняя Терехова лежит на специальной медицинской каталке, за ней ухаживает нанятая сиделка.

На то, чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии, нужны большие деньги. Также ей требуется дорогостоящее лечение, чтобы она могла прожить еще долгие годы. У самой актрисы никакого накопленного капитала нет.

По словам Анны и Александра, семье требуется материальная помощь, поэтому они решили обратиться к поклонникам ее таланта и ко всем неравнодушным людям в помощи сбора денег.

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года. Народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Она играла миледи Винтер в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», графиню Диану де Бельфлор в «Собаке на сене» и Наталью и Марию в «Зеркале» Андрея Тарковского.