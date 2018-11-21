Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии

В Швейцарии произошло крупное ДТП с автобусом, в результате которого один человек погиб и 44 пострадали; среди получивших травмы – 10 россиян, сообщили в посольстве.

Все пострадавшие россияне госпитализированы, им оказывается помощь, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что автобус попал в ДТП недалеко от Цюриха, один человек погиб, 44 пострадали. Об этом сообщила газета Blick.

Авария произошла приблизительно в 4.15 по местному времени (6.15 мск). Автобус следовал из Генуи в Дюссельдорф и врезался в стену.

Серьезные травмы получили трое пострадавших. Госпитализированы все пострадавшие.

Причины ДТП неизвестны, однако рано утром в Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице.