Прокуратура Австрии начала расследование в отношении команды России по биатлону

Австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений начала расследование в отношении десяти представителей команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов, сообщила представитель ведомства Элизабет Тойбль.

Тойбль заявила, что расследование ведется «в связи с применением запрещенных веществ и методов с целью допинга» и из-за «серьезного обмана, связанного с допингом», передает РИА «Новости».

Расследование затрагивает период проведения чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в 2017 году.

Обыски и допросы российских спортсменов пока не проводились, но они оповещены о начатом расследовании.

Тем временем олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин, заявил в Instagram, что никогда не употреблял допинг и не нарушал антидопинговых правил, и признался, что крайне зол на продолжающуюся «охоту на ведьм», подрывающую его доверие не только к борьбе с допингом, но и к биатлону как виду спорта.

«У меня нет никакого объяснения происходящему», – добавил он, подчеркнув, что «любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес» считает «безосновательным бредом», который лишь вызывает возмущение.

Ранее стало известно, что российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позже Союз биатлонистов России сообщил о получении уведомления о начале следственных действий в отношении российских биатлонистов в Австрии.

В МИД заявили, что реакция Москвы на сложившуюся ситуацию последует незамедлительно, если в ней обнаружится политический компонент.