Полиция Австрии обвинила Шипулина в нарушении антидопинговых правил

В Австрии членов сборной России по биатлону обвинили в нарушении антидопинговых правил, сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев в Instagram сообщил, «в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция».

Он опубликовал «список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил» на чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене в 2017 году.

В частности, в опубликованном списке есть олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Телекомментатор подчеркивает, что в Австрии «это уголовное преступление». Фигуранты списка должны «дать объяснения полиции».

«Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения?» – заявил он, напомнив, что российские биатлонисты «за последние несколько лет регулярно проходили и проходят допинг-тесты», претензий к ним не было, а теперь возникли у полиции Австрии.

В сентябре исполком Всемирное антидопинговое агентство проголосовало за восстановление в правах Российского антидопингового агентства.