Союз биатлонистов России уведомили о начале следственных действий в Австрии

Союз биатлонистов России (СБР) получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских биатлонистов в Австрии, сообщил глава организации Владимир Драчев.

Драчев подтвердил, что СБР получил «уведомление о начале следственных действий», передает РИА «Новости».

При этом российская команда стартует на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Российское посольство уже «проинформировано и приступило к работе, сигнал принят».

В свою очередь биатлонист сборной России Александр Логинов сообщил в своем Instagram, что обвинения австрийской полиции в адрес россиян связаны с «какими-то махинациями с переливаниями крови», якобы совершенными в феврале 2017 года.

«Я хотел выложить (информацию об обвинениях – прим. ВЗГЛЯД) еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты», – добавил спортсмен.

Он отметил, что «уже был в плохой ситуации за то, чего не делал». Он подчеркнул, что австрийская сторона «конкретно ничего не сказала» российским биатлонистам о сути обвинений.

При этом все нарушения якобы были совершены в феврале 2017 года, когда Логинов «бегал всего два месяца».

«И самое интересное, что это все на основании сотни каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова. Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, – неправда. И хочу задать риторический вопрос – неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?» – написал спортсмен.

Тем временем министр спорта России Павел Колобков сообщил, что за прошедшие годы ни организаторы чемпионата мира по биатлону 2017 года в Австрии, ни антидопинговые службы российским биатлонистам никаких претензий не предъявляли, передает пресс-служба Минспорта.

Российские спортсмены «безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю».

Однако «полиция Австрии начала действия ночью». В данный момент СБР, Минспорт, МИД и ряд других ведомств и организаций «выясняют обстоятельства дела».

Ранее стало известно, что российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил. При этом в местной полиции подтвердить информацию не смогли.