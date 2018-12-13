Власти Австрии отреагировали на обвинения в адрес российских биатлонистов

Полиция австрийской федеральной земли Тироль пока не подтверждает информацию о том, что группе российских биатлонистов были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, сообщил источник в местных правоохранительных органах.

Представитель полиции заявил, что информацию по этому вопросу еще предстоит выяснить; на данный момент данные не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты правоохранителями, передает РИА «Новости».

В свою очередь знакомый с ситуацией источник заявил, что «представители австрийской полиции действительно нанесли визит в расположении сборной России по биатлону в Хохфильцене» в рамках расследования, предмет которого пока не подтвердили официальные лица Союза биатлонистов России (СБР), Международного союза биатлонистов (IBU) или в австрийской полиции.

«Факт предъявления обвинений также пока официально не подтвержден», – добавил он.

Тем временем президент СБР Владимир Драчев сообщил о проведении разбирательства по данному вопросу.

Отмечается, что команда российских биатлонистов готовится стартовать на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев (ЛДПР), комментируя ситуацию, заявил, что происходящее направлено на дестабилизацию команды перед соревнованиями.

В связи с этим, по его мнению, «российское посольство должно занять активную позицию, а самим спортсменам нужно постараться спокойно отнестись к происходящему, проявить выдержку и не поддаваться на провокацию».

Ранее в четверг стало известно, что российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил.