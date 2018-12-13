В МИД отреагировали на ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии

Реакция Москвы на ситуацию с обвинениями в адрес российских биатлонистов в Австрии не заставит себя ждать, если в ней обнаружится политический компонент, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила на брифинге, что российские дипломаты «уже находятся в контакте с австрийскими коллегами», передает ТАСС.

В данный момент, учитывая, что МИД не владеет всей информацией о ситуации, воссоздать картину полностью невозможно, равно как и «говорить о политическом элементе или политическом характере» происходящего.

Однако «если информация о наличии некоего политического компонента всей этой истории и попытке осуществить некое психологическое давление на российских спортсменов подтвердится, наша реакция не заставит себя ждать», подчеркнула представитель министерства.

Захарова добавила, что «немножко диковаты сообщения из Австрии о том, что представители австрийской полиции ночью прибыли в расположение сборной России и вручили уведомление, адресованное ряду наших ведущих спортсменов, с обвинениями в употреблении допинга и так далее», передает РИА «Новости».

Она выразила недоумение из-за возрождения подобных «традиций» в Европе, когда правоохранители ночью врываются «к спортсменам накануне важных спортивных мероприятий» и создают «создавать странную, дестабилизирующую и угнетающую для спортсменов атмосферу угроз, недоверия».

Отмечается, что документы для проведения подобных действий были датированы 11 декабря.

Тем временем посольство России запросило у генеральной прокуратуры Австрии официальную информацию и связалось с МВД страны в связи с обвинениями в адрес российских биатлонистов, сообщил пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

Напомним, в четверг стало известно, что российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил. При этом в местной полиции подтвердить информацию не смогли.

Позже Союз биатлонистов России подтвердил получение уведомления о начале следственных действий в отношении российских биатлонистов в Австрии.