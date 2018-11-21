|
12 декабря, среда | Последнее обновление — 17:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Меркель выступила против «претензий России» на Азовское море
Разделы
Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия
Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными
Коллапс в московском метро требует срочных решений
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему победить коррупцию без врачей и учителей не получится
Антон Крылов, журналист
Когда вице-губернатор гребет сотни миллионов на откатах, а учителю родители скинулись на ноутбук, для закона и то и другое – уголовное преступление. Но общественная опасность одного и другого абсолютно несоизмеримы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Поднимите руку, кто ни разу не нарушал Конституцию
Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Каждый, кто пишет «чиновники/либералы/нацмены – редиски/воры/вонизстраны/понаехали», – разжигает рознь. Каждый, кто пишет: «А вон та мужу изменяет, и вот ее фоточки в пруф» – выдает личную тайну и нарушает Конституцию. Это я к чему? Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги
Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
За что дерутся украинские депутаты
Обсуждение: 8 комментариев
Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
Обсуждение: 38 комментариев
«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook