Меркель выступила против «претензий России» на Азовское море

Германия намерена выступить на саммите ЕС за продление существующих антироссийских санкций, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», – приводит слова канцлера ТАСС. Меркель выразила «обеспокоенность в связи с действиями России» и добавила: «Мы не приемлем фактические претензии (России) на Азовское море».

Меркель также затронула вопрос работы миссии ОБСЕ на Украине.

«Мы пытались добиться расширения (миссии) на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», – сказала она.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие доводы привела Россия, разъясняя Украине невозможность распространения мандата ОБСЕ на Азовское море.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко обвинил в произошедшем Россию и обратился за поддержкой к Германии. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель советовала Киеву проявить «умный подход» к инциденту в Азовском море. Позднее Берлин подтвердил отказ Германии ужесточать санкции против России.