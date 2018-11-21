Военные России и Израиля договорились о взаимодействии в Сирии

В Москве военные России и Израиля договорились о взаимодействии между авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля, сообщили в Минобороны.

Во время переговоров представители двух стран поговорили об актуальных проблемах безопасности ближневосточного региона и об обстановке в Сирийской Арабской Республике, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Также военные обсудили «вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим».

Стороны договорились о продолжении контактов.

Напомним, переговоры проходят в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Российскую сторону представляет замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Василий Трушин, израильскую – начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

Также были анонсированы переговоры Нетаньяху и Путина, что станет первой полноценной встречей политиков после крушения Ил-20 в Сирии.