Путин провел переговоры с Нетаньяху

Президент Владимир Путин в субботу, 8 декабря, провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых заявил о необходимости совершенствовать взаимодействие между двумя странами по военной линии.

Нетаньяху проинформировал российского лидера о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин со своей стороны подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии и отметил актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы.

«Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран», – сообщили в Кремле.

Во вторник армия обороны Израиля объявила о начале на севере страны операции «Северный щит» по поиску и уничтожению ведущих на территорию государства тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». В тот же день стало известно об обнаружении первого тоннеля.