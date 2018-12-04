Армия Израиля обнаружила первый тоннель «Хезболлы»

Обнаружен первый тоннель, прорытый шиитским движением «Хезболла» из Ливана в Израиль, сообщила армия обороны страны.

«Солдаты обнаружили прорытый под границей атакующий тоннель в области Кафр-Кела. В настоящий момент армия начала тактические и инженерные действия по нейтрализации тоннеля», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии.

В армии считают, что тоннель предназначен для нанесения вреда израильским гражданским лицам.

«Тоннель не представлял собой немедленной угрозы находящимся в районе израильским населенным пунктам», – отмечается в сообщении.

Ранее во вторник армия обороны Израиля объявила о начале на севере страны операции «Северный щит» по поиску и уничтожению ведущих на территорию государства тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла».