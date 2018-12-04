Израиль начал операцию по поиску тоннелей «Хезболлы»

Армия обороны Израиля начинает на севере страны операцию по поиску и уничтожению ведущих на территорию государства тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщил официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.

Конрикус сообщил, что операция получила название «Северный щит»; ее целью является «обнаружение и уничтожение трансграничных тоннелей, которые роет «Хезболла» из Ливана в Израиль», передает ТАСС.

Также он сообщил о существовании «более чем одного» такого подземного хода, но дал понять, что тоннели пока не введены в эксплуатацию и не представляют угрозы для израильтян, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что операция будет проводиться только на контролируемой Израилем территории, включая северную часть Голанских высот.

В данный момент войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности и получили подкрепление.