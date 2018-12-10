Анонсирован визит высокопоставленных израильских военных в Москву

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о визите высокопоставленных израильских военных в Москву на переговоры.

Согласно договоренности, в российской столице военные Израиля должны встретиться со своими коллегами из России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской Армии обороны.

В рамках встречи израильские визитеры расскажут про «антитоннельную» операцию «Северный щит» на границе с Ливаном, во время которой ищутся и уничтожаются построенные, по их мнению, проиранским движением «Хезболлах» тоннели для заброски диверсионных групп в израиль. На повестке дня также будут другие оперативные вопросы, утверждает пресс-служба.

«В соответствии с телефонным разговором между премьер-министром Израиля и президентом РФ делегация высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля направится в Москву во вторник в полдень (13.00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в сообщении.

Израильскую делегацию возглавит начальник оперативного управления израильского Генштаба, генерал-майор Аарон Халива, передает РИА «Новости».

Нетаньяху отметил, что в его планах – личная встреча с Путиным.

Ранее израильский лидер анонсировал визит военной делегации Израиля в Россию.