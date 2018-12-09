Нетаньяху анонсировал визит военной делегации Израиля в Москву

В ближайшие дни в Москве могут встретиться военные делегации России и Израиля, которые обсудят координацию своих действий в Сирии, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Я говорил вчера с российским президентом Владимиром Путиным. Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооруженных сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве», – передает его слова РИА «Новости».

Также он анонсировал свои переговоры с Путиным, которые состоятся позднее. Это будет их первая полноценная встреча после крушения Ил-20 в Сирии. В Париже в ноябре лидеры двух стран сумели кратко пообщаться на ногах.

Телефонные переговоры Путина и Нетаньяху состоялись в субботу.