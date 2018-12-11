Стала известна тема переговоров представителей Генштабов России и Израиля

В среду представители военных ведомств России и Израиля обсудят в Москве обеспечение безопасности на Ближнем Востоке, включая обстановку в Сирии, сообщили в Минобороны России.

«В ходе переговоров планируется обсудить различные аспекты обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирийской Арабской Республике», - передает сообщение министерства РИА «Новости».

Российскую сторону представит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Василий Трушин, от израильской стороны на встрече будет присутствовать начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

Переговоры будут проведены в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также были анонсированы переговоры Нетаньяху и Путина, что станет первой полноценной встречей политиков после крушения Ил-20 в Сирии.