Конструктор объяснил превосходство Су-57 над F-22 и F-35

Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал о превосходстве российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 над американскими самолетами F-22 Raptor и F-35.

Стрелец сообщил, что F-22 уступает российскому истребителю по возможностям уничтожения наземных целей, а F-35 по маневренности и разгонным характеристикам слабее, чем и Су-57, и отечественные истребители четвертого поколения, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что Су-57 многофункционален и способен эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели, в то время как F-22 и F-35, по словам эксперта, могут выполнять ограниченный круг задач.

Главный конструктор-директор ОКБ Сухого добавил, что чем выше соотношение нагрузки, которую может взять самолет, к его массе, тем выше качество машины «с точки зрения носителя».

Это касается и объема и массы вооружений, размещенных во внутренних отсеках.

«По этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолетов пятого поколения», – подчеркнул Стрелец.

Он напомнил об ошибках в проектировании F-22 – так, самолет изначально создавался «для завоевания превосходства в воздухе», и лишь потом «американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет «воздух – воздух», и предприняли попытку разместить авиационные средства «воздух – поверхность» в существующую конфигурацию отсеков».

Однако «конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы».

Су-57 – это российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработан ОКБ Сухого. Боевая машина была создана с применением технологий малозаметности, предназначена для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.

Серийную партию из 12 Су-57 ВКС получат в 2019 году.

Ранее летчик-испытатель ПАО «Сухой» Роман Кондратьев рассказал об основных задачах Су-57.

В США рассмотрели технические характеристики истребителя и назвали его основные достоинства. В Британии самолет сочли «предупреждением о третьей мировой».