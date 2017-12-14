В США перечислили главные достоинства российского Су-57

Американское издание The Drive рассмотрело технические характеристики многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и назвал его основные достоинства.

Автор статьи Тайлер Роуэй пишет, что ОКБ Сухого «сбалансировано» подошло к разработке стелс-технологии, которая позволяет снизить заметность самолета. По его мнению, Су-57 занимает промежуточное положение между американским F/A-18E/F Super Hornet и китайским J-20, передает РИА «Новости» содержание публикации.

The Drive обращает внимание и на комплекс РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Х-диапазона, элементы которой расположены не только в носовой части Су-57, но и по бокам. Такая станция, сказано в статье, не только значительно повышает ситуационную осведомленность пилота, но в определенном положении по отношению к самолету противника делает истребитель практически незаметным.

Автор публикации также упомянул оптико-электронную локационную систему обнаружения воздушных целей. «Эта система оптико-электронного воздействия была замечена на нескольких моделях Су-57 и, если она работает так, как это анонсируется, она может оказать большое влияние на защиту самолета от передовых самонаводящихся <…> ракет», – говорится в статье.

Издание отмечает, что надежность истребителю пятого поколения придает мощное шасси, которое незаменимо при выполнении различных внеплановых операций, а трехмерная система отклонения вектора тяги значительно повышает маневренность воздушного судна. «Это первый случай, когда трехмерная система отклонения вектора тяги интегрирована в истребитель со стелс-технологией», – подчеркивает автор.

Американские эксперты также поразились внутрифюзеляжным размещением ракет: Су-57 имеет несколько отсеков для ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

По мнению автора материала, перспективная машина представляет из себя «умное сочетание возможностей» и может стать «умелым и очень ценным истребителем».

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Напомним, новейшие истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью во время парада Победы 9 мая.