Су-57 впервые пролетит над Красной площадью

Новейшие истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью во время парада Победы 9 мая, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 13 тыс. человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

«В состав механизированной колонны войдут перспективные образцы техники, в частности боевые машины поддержки танков, многофункциональные робототехнические комплексы, новейшие зенитно-ракетные комплексы. Впервые над столицей пролетят истребители Су-57, а также Су-З0СМ, МиГ-29СМТ», – передает РИА «Новости» слова министра на выездном заседании коллегии Минобороны в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот».

Он отметил также, что помимо Москвы военные парады состоятся в 28 городах России.

«В них примут участие более 55 тыс. человек, а также около 1,2 тыс. единиц техники. Авиационную составляющую представят порядка 150 воздушных судов», – заявил Шойгу.

Он отметил, что в парадном строю на параде Победы 9 мая в Москве впервые пройдут пешие расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе.

Ход подготовки к параду на Красной площади будет рассмотрен на закрытом заседании, сказал Шойгу.

По словам министра обороны России, в параде в столице впервые примут участие пешие расчеты военной полиции Минобороны, Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Василевского (Смоленск), а также двух учебных заведений войск национальной гвардии: Саратовского военного института и Московского президентского кадетского училища им. Шолохова.

В Минобороны сообщили, что глава российского военного ведомства в пятницу проинспектировал подготовку к параду Победы в подмосковном Алабино.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил сегодня совместную тренировку пеших парадных расчетов, парадных расчетов механизированной колонны и парадный строй авиации в Алабино. Это была заключительная совместная тренировка на парадной площадке в Алабино. Вечером техника механизированной колонны совершит передислокацию в Москву», – заявили в военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что следующие тренировки пройдут 26 апреля и 3 мая уже в Москве. Начало тренировок в 22.00 мск, а генеральная репетиция парада Победы на Красной площади состоится 6 мая и начнется в 10.00 мск.

Напомним, в четверг министр обороны Сергей Шойгу заявил, что некоторые новейшие образцы техники, в том числе беспилотники, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.