Трамп обвинил «режим Обамы» в воссоединении Крыма с Россией

Дональд Трамп объявил «режим» своего предшественника на посту президента США Барака Обамы виновным в воссоединении Крыма с Россией.

С таким утверждением Трамп выступил на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов. Американский лидер упомянул об успешной встрече с президентом Владимиром Путин в Хельсинки и о том, что Обама «позволил» Крыму отойти к России. Журналист перебил Трампа, отметив, что это якобы «вина» Владимира Путина.

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», – заявил Трамп.

Видео с пресс-конференции опубликовал в своем Twitter журналист BuzzFeed Дэвид Мак.

Here's Trump blaming the annexation of Crimea not on Putin but on "President Obama's regime." pic.twitter.com/1fpZN8h8f7 — David Mack (@davidmackau) 7 ноября 2018 г.

Ранее Трамп уже обвинял в ситуации с Крымом Барака Обаму. При этом в июне сообщалось, что во время ужина на саммите G7 американский президент называл Крым российским. Белый дом высказывания Трампа не опроверг, ссылаясь на неосведомленность о «частных переговорах» президента.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.