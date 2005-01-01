Трамп назвал Крым русским

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке, сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники.

Согласно этой информации, эти слова президент США произнес во время ужина на саммите G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек, передает ТАСС.

Кроме того, Трамп в ходе беседы спросил, почему его коллеги по G7 поддерживают Украину, которая, по его словам, «является одной из самых коррумпированных стран в мире».

BuzzFeed отмечает, что неясно, были ли эти слова сказаны в шутку или же они являются признаком резкого отклонения от нынешнего внешнеполитического курса США.

Напомним, Украина заняла 130-е место из 180-ти в рейтинге Transparency International «Индекс восприятия коррупции» (CPI) за 2017 год. По итогам 2016 года, согласно исследованию Ernst & Young, Украина возглавила рейтинг самых коррупционных стран мира.

В мае СМИ писали, что президенту Украины Петру Порошенко пришлось дать крупную взятку, чтобы встретиться с Трампом. Сообщалось, что адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тысяч долларов за организацию встречи Трампа и Порошенко в июне 2017 года.

Отметим, что в английском языке слово russian, которое, по всей видимости, произнес Трамп, означает и «российский», и «русский». Поэтому американский президент мог иметь в виду не государственную, а этническую принадлежность Крыма.

Русский язык получил широкое распространение в странах бывшего СНГ, особенно в Белоруссии, Казахстане и на Украине. В Казахастане в 2016 году, по данным Министерства культуры и спорта, доля русскоговорящих граждан была преобладающей – 89,4%. Согласно переписи 2009 года в Белоруссии, 41,5% граждан страны назвали русский язык родным. В ходе Всеукраинской переписи населения 2001 года родным русский язык назвали 29,6% граждан страны.