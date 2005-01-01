Трамп назвал Крым русским

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы
Чемпионат мира по футболу уже принес России победу
Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме
Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Удивительное свойство Станислава Говорухина
Егор Холмогоров, Публицист
«Вор должен сидеть в тюрьме», «так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «ворошиловский стрелок» – эти «мемы» определили мировоззрение нескольких поколений. Прощаясь с Говорухиным, мы вспоминаем не только яркого режиссера. Подробности...
Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как. Так, как и я об этом давно говорю. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Украина расколота без перспективы расколоться
Денис Селезнев, блогер
Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат. Оказывается, в преддверии выборов на Украине вновь обнаруживается региональный раскол. Невероятные открытия делают эти не очень почтенные люди. Подробности...
Путин открыл Крымский мост
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Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
В крымском сафари-парке родились белые львята
В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошекПодробности...
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