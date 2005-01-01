Выяснилось, какую взятку дал Порошенко за 20-минутную встречу с Трампом

Адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тыс. долларов за то, чтобы организовать встречу президента Украины Петра Порошенко с Дональдом Трампом в июне 2017 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Киеве.

Источники отмечают, что оплата прошла через посредников. После этого была организована встреча в Белом доме – в июне прошлого года. При этом Коэн действовал вопреки требованиям американского законодательства, так как не был зарегистрированным представителем Украины, сообщает Би-би-си.

Коэн оказал содействие в том, чтобы организовать для Порошенко что-то, что можно было бы назвать «переговорами» - получить от визита в Вашингтон он мог только краткую фотосессию с Трампом.

На Коэна Киев вышел через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк.

Нет сведений, известно ли было Трампу о том, что Коэн получил за это 400 тыс. долларов.

Второй источник в Киеве подтвердил эти данные, однако сообщил, что общая сумма, полученная Коэном, составила 600 тыс. долларов.

В июне 2017 года Порошенко провел первую короткую рабочую встречу с Трампом, однако ему был оказан «скромный прием», как отметили многие СМИ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что встреча дала даже украинской прессе повод для массы иронических комментариев: «саммит» свелся к совместному 20-минутному фотографированию.