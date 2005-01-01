Порошенко пустили к Трампу только за большие деньги

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 23:50  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...

Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Порошенко пустили к Трампу только за большие деньги

          Порошенко пришлось дать на лапу адвокату Трампа, чтобы пожать руку президенту США   23 мая 2018, 22:50
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Михаил Мошкин

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          Чтобы добиться встречи с Трампом, президенту Украины пришлось дать крупную взятку, утверждают СМИ. 20-минутная встреча и нравоучительный монолог Трампа обошлись Порошенко в сотни тысяч долларов. Официальный Киев опровергает эти сообщения, но вряд ли им движут соображения престижа. Позиции украинского президента определяются вовсе не такими скандалами.

          Адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тысяч долларов за организацию встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко в июне прошлого года. Эту сенсационную новость в среду распространило Би-би-си со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что оплата прошла через посредников. Источник добавил: представители Киева вышли на Коэна через неназванную еврейскую благотворительную организацию в США.

          Источник британской редакции в Киеве подтвердил эти данные, но уточнил, что сумма, полученная Коэном, была больше – 600 тысяч. На эту разницу, кстати, следует обратить особое внимание. Все выглядит так, что Киев заплатил 600 тысяч, однако до Вашингтона добралось только 400. Треть суммы словно бы потерялась по дороге, а, вероятнее всего, осела в кармане какого-либо посредника.

          Коэн посодействовал в том, чтобы организовать для Порошенко хоть что-то напоминающее «переговоры на высшем уровне». В результате украинский президент получил от визита в Вашингтон лишь краткую фотосессию с Трампом. При этом пока нет никаких сведений, знал ли сам Трамп, что его адвокат получил столь внушительную сумму за свои услуги. При этом, как сообщает Би-би-си, Коэн в любом случае нарушил американское законодательство – он не зарегистрирован как агент Украины в США, а значит, не имел права официально лоббировать подобную встречу и тем более брать за это деньги. Иначе говоря, речь идет о банальной взятке даже по американским законам.

          Напомним, подчиненные Порошенко тогда не без гордости называли его визит к Трампу первой, хотя и короткой, рабочей встречей.

          Киев настаивал на том, что Порошенко должен встретиться с Трампом быстрее, чем Путин – и добился этого. Теперь ясно, какими методами.

          В прессе уже тогда заметили, что президенту Украины был оказан более чем «скромный прием», который продлился меньше 20 минут и свелся, по сути, к фотосессии. Визит дал самой украинской прессе повод для массы иронических комментариев.

          Очевидно, публикация Би-би-си направлена не против Порошенко, который просто попал под горячую руку. Мишенью явно стал адвокат Коэн, за которого всерьез взялись в рамках продолжающейся атаки на его клиента – президента Трампа. В начале апреля ФБР провело обыск в офисе Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, включая переписку с Трампом. Утверждается, что сыщики искали улики того, что Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми (она же Стефани Клиффорд) за молчание. Сторми, напомним, утверждает, что вступала в интимную связь с нынешним президентом США.

          Спустя несколько часов после начала скандала администрация Порошенко выступила с опровержением. «Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги», – цитирует заявление администрации ТАСС. При этом отмечается, что украино-американский саммит был организован «исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США».

          В канцелярии Порошенко назвали публикацию Би-би-си «персональной атакой на президентов Украины и США», направленной на дискредитацию украинско-американских отношений. В администрации потребовали опровержения, подчеркнув, что оставляют за собой право подать иск в суд.

          Тем не менее в парламенте Украины уже пообещали тщательно проверить публикацию английских журналистов. Народный депутат Яков Безбах заявил газете ВЗГЛЯД, что сообщение о взятке должно быть тщательно изучено. Если оно соответствует действительности, уверен Безбах, это станет поводом для обсуждения в Верховной раде. 

          Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков уверен, что в результате скандала особых последствий ни для Порошенко, ни для Трампа не будет. Скорее наоборот, американский лидер даже выиграет. «Это разбивает миф, создаваемый американской элитой, – о финансовых связях Трампа исключительно с Путиным... Деньги шли от Порошенко, от режима, откровенно враждебного России, а не из Кремля», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД.

          Таким образом, нацеленное изначально против Трампа расследование Роберта Мюллера может в итоге сработать в пользу Трампа.

          «В этом ирония таких расследований, как то, которое проводит комиссия Мюллера. Масса людей попадает под следствие и потом под судебное разбирательство, а само расследование очень часто не дает никаких результатов, относящихся к его первоначально декларируемым целям. И здесь может произойти та же ситуация. Оказывается, что кампания и окружение Трампа в целом были завязаны отнюдь не на Россию. Соответственно, идет девальвация первоначальной цели следствия. Правда, для самого Коэна и других лиц из окружения президента США дело может кончиться очень плохо», – допустил Коробков.

          Что же касается репутации Порошенко, то в глазах американской элиты она и так нулевая, «широкая публика знать не знает, кто он такой». «На Украине же рейтинги Порошенко как были, так и останутся минимальные. В то же время ему очень эффективно удается играть роль человека, который говорит: «Да, ребята, я ужасен, но все остальные еще хуже. Поэтому куда вам деваться?»

          Это понимают и в Вашингтоне. Лишать Киев помощи нельзя, поскольку тогда этот режим может рухнуть, внешнеполитическая ориентация Киева опять изменится. Другое дело, что на Украине приближаются выборы, ставка будет сделана на кого-то еще. Но сути режима это не изменит», – считает Андрей Коробков.

          Украинский политолог Михаил Погребинский также полагает, что рейтинги Порошенко и без того низки, «ухудшить отношение к себе будет еще сложнее». «Порошенко не доверяют примерно 80% украинских граждан, – подчеркнул Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Но никакая разоблачительная информация такого рода, даже пленки Онищенко, в которых Порошенко выступает откровенным коррупционером, никак не сказывается на его позиции. Был у него рейтинг 7%, стал 5%».

          Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин тоже считает, что обвинение в даче взятки, хотя с ним на этот раз и выступила английская пресса, вряд ли скажется на положении Порошенко. «Его отношения с Вашингтоном определяются совершенно другими факторами, а именно готовностью Порошенко выполнять то, что ему предписывают США», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.


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