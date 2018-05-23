Администрация Порошенко отвергла обвинения во взятке за встречу с Трампом

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа организовывалась не за деньги, утверждают в администрации Порошенко.

Комментируя информацию о взятке, которую Порошенко, по данным СМИ, дал за 20-минутную встречу с Трампом, администрация заявила: «Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги».

Киев подчеркнул, что встречу организовали «исключительно по официальным дипломатическим каналам», включая украинское посольство в США, передает ТАСС.

Администрация Порошенко назвала сообщения СМИ попыткой дискредитировать отношения Киева и Вашингтона, а также «персональной атакой» на Порошенко и Трампа.

В канцелярии Порошенко потребовали опровергнуть информацию о проплаченной встрече.