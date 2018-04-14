Назван повод для юридического преследования личного адвоката Трампа

Согласно документам американских федеральных прокуроров из Нью-Йорка, юридическое преследование адвоката президента Соединенных Штатов Майкла Коэна не связано с приписываемым России «вмешательством» в американские выборы 2016 года или делом порноактрисы Стефани Клиффорд.

В документах утверждается, что Коэн «находится под следствием за преступное поведение, которое сконцентрировано на его личных деловых операциях», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

Слушания в федеральном суде Манхэттена были отложены до понедельника по просьбе адвоката Трампа. На данный момент против Коэна никаких обвинений не выдвинуто.

Напомним, во вторник ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, включая переписку юриста с Дональдом Трампом.

Сам глава Белого дома назвал позором обыск ФБР в офисе своего адвоката.