Трамп назвал позором обыск ФБР в офисе своего адвоката

Президент США Дональд Трамп назвал позорной ситуацией и «обыкновенной охотой на ведьм» обыск, который сотрудники ФБР провели в офисе его личного адвоката Майкла Коэна.

«Я только что услышал, что они вломились в офис одного из моих личных адвокатов, хорошего человека. Это позорная ситуация. Это настоящая охота на ведьм. Я давно об этом говорю», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения.

В конце прошлой недели американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Также стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос Мюллером.