Стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос Мюллером

В ближайшие недели спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер намерен допросить главу американского государства Дональда Трампа, сообщили источники.

При этом у адвокатов Трампа есть условия для такого допроса. Юристы рассчитывают, что Трамп будет давать показания по некоторым вопросам устно, по некоторым – письменно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Мюллера интересуют обстоятельства отставок экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми, а также давление на министра юстиции Джеффа Сешнса.