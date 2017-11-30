Генпрокурора США допросили по «российскому делу»

Генпрокурор США Джефф Сешнс ответил на вопросы команды специального прокурора Роберта Мюллера в рамках расследования по России, сообщает газета New York Times.

Отмечается, что опрос проводился несколько часов. При этом издание подчеркивает что Джефф Сешнс стал первым членом кабинета Дональда Трампа, о встрече которого с группой Роберта Мюллера стало известно, передает «Интерфакс».

Напомним, 16 сентября The New York Times сообщала, что в рамках расследования «вмешательства России в американские выборы» экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон выступил перед большим жюри, составленным спецпрокурором Робертом Мюллером. До этого со ссылкой на источник в Белом доме сообщалось, что Мюллер «в течение ближайших недель» может допросить президента США Дональда Трампа.

В декабре адвокаты Трампа обвинили Мюллера в незаконном получении документов по «российскому делу». Тогда же американские СМИ сообщили о связи экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с участниками расследования по России.