Экс-советник Трампа Бэннон дал показания по «российскому вмешательству»

В рамках расследования «вмешательства России в американские выборы» экс-советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон выступил перед большим жюри, составленным специальным прокурором Робертом Мюллером, пишет The New York Times.

По информации издания, во вторник Бэннон дал показания за закрытыми дверями, передает RT.

Издание отмечает, что прокурор Мюллер использует большое жюри для допроса представителей ближайшего окружения Трампа впервые.

Бэннона вызвали на допрос после его комментариев в книге журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», где утверждается, что бывший советник Трампа назвал «предательской» встречу сына американского президента с юристом из России Наталией Весельницкой.

В начале января сообщалось, что реакция Дональда Трампа на книгу Вулфа заставила экс-стратега Белого дома Стивена Бэннона отказаться от планов выступить с опровержением приведенных в тексте книги высказываний.