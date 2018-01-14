Трамп назвал автора нашумевшей книги о Белом доме «психически неуравновешенным»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал американского журналиста Майкла Вулфа, написавшего скандальную книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», «психически неуравновешенным».

«Ведущие СМИ сошли с ума из-за того, что мы победили на выборах! – написал Трамп в своем Twitter. – Они продвигают фиктивную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения».

Напомним, автор книги, в частности, раскрыл секрет прически Трампа, а также отметил, что даже ближайшее окружение американского лидера не верило в то, что он «переживет» расследование якобы имевшего место «сговора» с Москвой.

Сам Трамп заявил, что книга Вулффа «полна лжи, искажений и несуществующих источников». Белый дом обвинил автора во лжи, а личный адвокат Трампа потребовал приостановить публикацию и распространение книги.