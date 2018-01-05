Журналист: В Белом доме не ожидали, что Трамп переживет расследование по России

Ближайшее окружение главы американского государства Дональда Трампа считало, что Трамп не «переживет» расследование якобы имевшего место «сговора» с Москвой, заявил журналист Майкл Вулф, автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

По словам Вулфа, «никто не ожидал», что Трамп «переживет» разбирательство специального прокурора Роберта Мюллера. Журналист утверждает, что, по мнению «высокопоставленных подчиненных» Трампа, президент «не обладал ни дисциплиной для того, чтобы ориентироваться в сложном разбирательстве, ни благонадежностью, чтобы привлечь юристов, которые бы ему помогли», передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.

Вулф утверждает, что не менее девяти «влиятельных адвокатских контор отвергли предложение представлять президента».

Вулф утверждает, что написал книгу, основываясь на приблизительно 200 беседах с членами администрации и самим Трампом.

Однако Белый дом заявил, что у Вулфа не было доступа к членам администрации, а Трамп отказывал журналисту в интервью около 20 раз.

Трамп также заявил в Twitter, что «закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом». Он подчеркнул, что не раз отклонял просьбы журналиста, никогда не говорил с Вулфом «для этой книги», которая «полна лжи, искажений и несуществующих источников».