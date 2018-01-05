Журналист: В Белом доме не ожидали, что Трамп переживет расследование по России

Взгляд
5 января, пятница  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА Новости
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету, россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймим стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

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      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        • Слишком суровый

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        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Журналист: В Белом доме не ожидали, что Трамп переживет расследование по России

          5 января 2018, 05:57

          Текст: Антон Антонов

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          Ближайшее окружение главы американского государства Дональда Трампа считало, что Трамп не «переживет» расследование якобы имевшего место «сговора» с Москвой, заявил журналист Майкл Вулф, автор книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

          По словам Вулфа, «никто не ожидал», что Трамп «переживет» разбирательство специального прокурора Роберта Мюллера. Журналист утверждает, что, по мнению «высокопоставленных подчиненных» Трампа, президент «не обладал ни дисциплиной для того, чтобы ориентироваться в сложном разбирательстве, ни благонадежностью, чтобы привлечь юристов, которые бы ему помогли», передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.

          Вулф утверждает, что не менее девяти «влиятельных адвокатских контор отвергли предложение представлять президента». 

          Вулф утверждает, что написал книгу, основываясь на приблизительно 200 беседах с членами администрации и самим Трампом.

          Однако Белый дом заявил, что у Вулфа не было доступа к членам администрации, а Трамп отказывал журналисту в интервью около 20 раз.

          Трамп также заявил в Twitter, что «закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом». Он подчеркнул, что не раз отклонял просьбы журналиста, никогда не говорил с Вулфом «для этой книги», которая «полна лжи, искажений и несуществующих источников».

          Напомним, юристы Трампа захотели помешать выходу книги о Белом доме.


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