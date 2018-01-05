Юристы Трампа захотели помешать выходу книги о Белом доме

Юристы президента США Дональда Трампа хотят предотвратить выход книги, написанной по воспоминаниям бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, сообщают СМИ.

Адвокат Чарльз Хардер направил письма автору книги Майклу Вулфу и издательству Henry Holt and Co. В письме юрист призывает «незамедлительно остановить» выход книги, а также не допускать «любой дальнейшей публикации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Книга называется «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

Юрист не исключил выдвижения обвинений против авторов книги, в том числе в клевете. Бэннона юристы обвинили в нарушении соглашений с Trump Organization. По словам юристов, Бэннон предоставил журналисту «конфиденциальную информацию» и допустил «пренебрежительные и в ряде случаев клеветнические заявления».

В Белом доме подчеркнули, что речь идет о работе «личных адвокатов президента», а не американских властей.

Известно, что в книге Бэннон критикует «предательскую» и «непатриотичную» встречу представителей Трампа, включая Дональда Трампа-младшего, с юристом из России Натальей Весельницкой. В целом, в книге содержатся множество нелицеприятных комментариев Бэннона об администрации Трампа.

Кроме того, в книге говорится, что дочь главы Белого дома Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов.