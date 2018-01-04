СМИ узнали о планах Иванки Трамп стать первой женщиной-президентом США

Дочь главы Белого дома Дональда Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, говорится в выдержках из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», ссылающегося на слова бывшего советника президента США Стивена Бэннона.

В книге утверждается, что Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью американской президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке самой занять пост президента США, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал New York Magazine.

При этом Бэннон якобы «ужаснулся», когда услышал об их договоренности

«Первая женщина-президент… будет не Хиллари Клинтон, это будет Иванка Трамп», – приводит издание отрывок из книги Вулффа.

Тем временем сам президент США Дональд Трамп публично отмежевался от своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. По заявлению Трампа, Бэннон не имел влияния в Белом доме, давал утечки в прессу и в момент отставки «потерял не только работу, но и рассудок».

Трамп добавил, что редко встречался с Бэнноном. «Он лишь притворяется, что имел влияние, чтобы одурачить немногих из числа людей, у которых нет ни доступа (к президенту США), ни понятия. Этим людям он помог писать фальшивые книги», – заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, Стив практически не имел отношения к его исторической победе в президентских выборах. «Стив не является представителем моих избирателей – он участвует в этом лишь ради самого себя. Стив притворяется, будто он воюет со СМИ, которые он называет «оппозиционной партией», однако время в Белом доме он провел за сливанием в СМИ ложной информации для того, чтобы показаться намного более важным, чем он был на самом деле», – заявил Трамп.

Напомним, в июле прошлого года дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка заменила отца на одном из мероприятий саммита G20 в Гамбурге.