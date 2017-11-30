Раскрыт секрет прически Трампа

Издание The New York Post со ссылкой на выдержки из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» рассказало о секретах прически американского лидера.

Издание отмечает, что прическа Трампа – результат пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака для волос. В книге говорится, что дочь американского президента Иванка Трамп часто подшучивает над прической отца. «После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами по сторонам и спереди», – передает РИА «Новости» текст статьи NYP.

Автор книги также рассказал о происхождении необычного цвета волос Трампа. По его информации, волосы Трампа приобрели оттенок «оранжевый блондин» из-за продукта, который называется «Только для мужчин». Чем дольше он остается на волосах, тем более темный цвет получается

Прическа Трампа не раз становилась поводом для обсуждений в социальных сетях. Так, певица Шер писала в Twitter, что сомневается в натуральности волос Трампа. Бизнесмен ответил на это, заявив, что, в отличие от Шер, у него все натуральное. А в марте прошлого года Der Spiegel разместил на обложке своего мартовского номера карикатуру на президента России Владимира Путина «с шевелюрой Трампа».