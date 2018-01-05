Трамп назвал лживой нашумевшую книгу о Белом доме

Скандальная книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкла Вулффа «полна лжи, искажений и несуществующих источников», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)!» – написал Трамп в Twitter.

«Я никогда не говорил с ним для этой книги», – добавил он.

В среду в СМИ появились выдержки из книги журналиста Майкла Вулффа. Автор, в частности, раскрыл секрет прически Трампа, а также отметил, что даже ближайшее окружение американского лидера не верило в то, что он «переживет» расследование якобы имевшего место «сговора» с Москвой.

Белый дом обвинил автора во лжи, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.

Тем временем, в интернете книгу уже назвали бестселлером номер один.