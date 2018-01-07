Бэннон передумал называть Трампа «замечательным американцем»

Реакция главы американского государства Дональда Трампа на книгу журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» заставила экс-стратега Белого дома Стивена Бэннона отказаться от планов выступить с опровержением приведенных в тексте книги высказываний, заявили в окружении Бэннона.

Высказывания Бэннона играют важную роль в книге Вулфа. Трамп в связи с этим назвал Бэннона выжившим из ума. Узнав об этом, Бэннон, который хотел объявить свои фразы в книге вырванными из контекста, передумал публиковать заявление в поддержку Трампа, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В частности CNN сообщает, что Бэннон собирался объявить «расследование по России» безосновательным, а Трампа и его сына назвать «замечательными американцами и патриотами».

По его мнению, «Дональд-младший мог встречаться с представителями России, не ведая того».

Бэннон собирался заявить, что его слова вырвали из контекста с целью «специально посеять неуважение к президенту и его сторонникам».

Напомним, юристы Трампа захотели помешать выходу книги о Белом доме.