Спецпрокурор по России собрался допросить Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер «в течение ближайших недель» может допросить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно приписываемого России «вмешательства» в американские выборы 2016 года, сообщил источник из окружения главы Белого дома.

По словам источника, Трамп не нервничает по поводу предстоящей беседы со спецпрокурором и считает, что после этого будут поставлены все точки над «и» в расследовании, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, юристы Трампа в декабре прошлого года уже провели предварительную встречу с сотрудниками Мюллера, на которой обсуждалось, «может ли президент представить письменные ответы на вопросы» следователей.

«Белый дом не комментирует сообщения о контактах с офисом спецпрокурора. Белый дом продолжает полностью сотрудничать со спецпрокурором с целью содействовать скорейшему разрешению всех имеющихся вопросов», – говорится в заявлении команды юристов Трампа.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американские «партнеры» России, говоря о якобы многолетнем вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс, «совсем заврались».

Россия не раз подчеркивала, что никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов.