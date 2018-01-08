Захарова о «вмешательстве» России: Партнеры совсем заврались

Американские «партнеры» России «совсем заврались», говоря о якобы многолетнем вмешательстве Москвы в американский избирательный процесс, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело?» – написала она в Twitter.

По словам Захаровой, тот факт, что все эти «десятилетия» в США ни о чем подобном ни разу не говорили, является лучшим доказательством, что утверждения о «российском вмешательстве» в выборы – «чистой воды вранье».

«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа, – подчеркнула Захарова. – Вот тогда все и началось – бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» – одним словом, песня половецких пленниц».

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике». Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в этой связи заметил, что Америке осталось только «обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска».